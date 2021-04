Udinese-Cagliari 0-1



Musso 6: intuisce il rigore di Joao Pedro, senza riuscire a respingerlo. Non viene chiamato in causa in altre occasioni.



Becao 6: non soffre gli attacchi ospiti. Controlla con intelligenza ogni ripartenza rossoblù.



Nuytinck 5,5: spento e confuso. Un altro giocatore rispetto a quello visto nel corso delle ultime uscite.



(dal 33’ s.t. Braaf sv)



Bonifazi 5: serata no per il centrale bianconero. Si fa saltare troppo facilmente da Joao Pedro e compagni.



Molina 5: è ancora lui a causare il penalty agli avversari. Dopo il fallo di Crotone, infatti, è suo il tocco di mani che permette al Cagliari di sbloccare il match.



Arslan 6: in mezzo al campo gioca con lucidità, cercando il varco giusto fino all’ultimo giro di lancette.



Walace 6: fa da filtro davanti alla difesa, limitandosi a smistare la sfera ai compagni di reparto.



Pereyra 6: crea superiorità numerica sulla trequarti, impensierendo la retroguardia ospite con giocate di qualità.



(dal 41’ s.t. Llorente sv)



Larsen 5,5: non riesce mai a sfondare, arrivando raramente sul fondo.



(dal 41’ s.t. Ouwejan sv)



Forestieri 5,5: non ancora in forma. Prova a sgusciare tra le maglie rossoblù con rapidità, ma viene controllato comodamente dai difensori ospiti.



(dal 15’ s.t. Nestorovski 5: ha sui piedi la palla dell’1-1, ma la spedisce clamorosamente sul fondo)



Okaka 5,5: soffre l’esperienza di Godin. Non riesce a far salire la squadra, nonostante una prova di grande sacrificio.





All. Gotti 5: ennesima sconfitta casalinga. I cambi, tutti offensivi, non riescono a rimettere in piedi una partita piuttosto equilibrata.