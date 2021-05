: l’errore all’ultimo giro di lancette rovina l’intera prestazione. È imperdonabile il secondo gol subito.: controlla con attenzione ed efficacia le avanzate avversarie. Sbaglia qualche pallone di troppo in fase di impostazione.: nessuna sbavatura per il centrale dell’Udinese. È reattivo e ordinato.(dal 39’ s.t.: anticipa con facilità gli attaccanti ospiti, annullando ogni tentativo avversario.(dal 45+2’ s.t.: trova la seconda rete consecutiva del campionato, dopo quella di Benevento, sfruttando una disattenzione da parte della retroguardia ospite. Ci mette cuore e grinta, è attento anche in fase difensiva.: è suo l’assist per il gol del connazionale Molina che sblocca l’incontro. È sempre suo, però, il fallo di mano che provoca il calcio di rigore, dando il via alla rimonta della Vecchia Signora.: in mezzo al campo è una diga. Smista con intelligenza tutti i palloni che tocca.: nel corso del primo tempo fatica un po’, schiacciandosi spesso davanti alla difesa. Emerge nella ripresa.(dal 27’ s.t.: ha pochi minuti a disposizione, non riesce a rendersi pericoloso): Cuadrado è un avversario scomodo ed il laterale danese si limita a controllare l’esterno colombiano. Si spinge anche in avanti, arrivando alla conclusione in due occasioni.: preziosa l’esperienza con cui difende palla e aiuta la squadra ad alzare il baricentro.: partita piuttosto complicata per il centravanti bianconero. Lotta per tutta la durata del match con i centrali della Juventus, cercando di far salire i compagni.: la sconfitta non dipende dalle scelte del tecnico adriese. La classifica continua a non preoccupare: la beffa arrivata nei minuti finali fa male, ma il vantaggio sul terzultimo posto rimane di otto lunghezze.