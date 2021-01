Udinese-Napoli 1-2



Musso 7,5: salva il risultato su Lozano, Petagna e Zielinski con tre interventi miracolosi. Sfiora anche il rigore calciato da Insigne. Nulla può sul colpo di testa di Bakayoko che decide la sfida.



Becao 5,5: sbanda nella ripresa, facendosi saltare troppo facilmente da Insigne. Sbaglia poco nelle altre occasioni.



Bonifazi 5: è lui a causare il tiro dagli 11 metri in favore della compagine azzurra, che apre il match e mette in salita la gara per i compagni.



Samir 5,5: Lozano è un avversario difficile da contenere e il difensore brasiliano cerca di fermarlo a modo suo.



Molina 5: positivo fino all’ultimo giro di lancette, quando si fa prendere il tempo da Bakayoko che deposita in rete il gol dell’1-2 finale.



De Paul 6,5: in mezzo al campo fa quello che vuole. Recupera, riparte, dribbla e mette in porta i compagni: superiore.



Arslan 6: non soffre le avanzate ospiti, facendo da filtro davanti alla retroguardia friulana.



(dal 27’ s.t. Walace 5,5: non riesce ad incidere negli ultimi minuti di gara)



Mandragora 5,5: davanti alla difesa si vede poco. Deve ancora ritrovare la giusta forma fisica: anonimo.



Stryger Larsen 6: Gotti lo impiega in una zona del campo che non gli compete, ma l’esterno danese si salva, limitandosi alla fase di copertura.



(dal 27’ s.t. Zeegelaar 5,5: entra nei minuti più concitati del match, soffrendo Lozano)



Pereyra 6: viene schierato sulla trequarti, per aiutare i compagni a ripartire ed impensierire la difesa ospite. Nella ripresa sbaglia la scelta in occasione di un interessante contropiede.



Lasagna 6: approfitta dell’errore di Rrhamani per superare Meret e rimettere in parità la gara. Pesano, però, i numerosi errori davanti alla porta avversaria.



(dal 36’ s.t. Nestorovski sv)





All. Gotti 5,5: la formazione iniziale è piuttosto obbligata. Il risultato finale lo condanna, mettendo a forte rischio il suo posto sulla panchina bianconera.