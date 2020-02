Udinese-Hellas Verona 0-0



Musso 7: l’intervento con cui salva il risultato alla fine del primo tempo è sensazionale. Prodigioso.



Becao 6: attento nel chiudere e contenere Borini. In crescita.



Ekong 6,5: guida la difesa con sicurezza, dando il via alla manovra e costruendo l’azione da dietro.



Nuytinck 6,5: solido e mai fuori posto, la sua presenza è oramai imprescindibile.



Stryger Larsen 6: in fase di spinta potrebbe fare meglio, ma tutto sommato la sua prova è sufficiente.



De Paul 6: croce e delizia della compagine friulana. È lui a creare superiorità in mezzo al campo, perdendo però alcuni palloni pericolosi in uscita.



Mandragora 6,5: disegna con il suo mancino traiettorie insidiose per Rrahmani e compagni; davanti alla difesa è praticamente perfetto.



Fofana 6,5: ha nelle gambe gli strappi che mettono perennemente in difficoltà la difesa ospite, ma spesso sbaglia l’ultimo passaggio.



(dal 41’ s.t. Jajalo sv)



Sema 5,5: più spento del solito, non riesce ad arrivare sul fondo con continuità.



(dal 33’ s.t. Ter Avest sv)



Okaka 6: fa a sportellate per tutto il corso del match con la difesa ospite, cercando di difendere palla e far salire la squadra. Prezioso.



Lasagna 6: non trova quasi mai spazio per concludere verso la porta avversaria. L’impegno e la corsa sono encomiabili.





All. Gotti 6: i cambi arrivano nel finale, non riesce a portare a casa una vittoria. Altro pareggio dopo quello di Brescia.