ha grandi responsabilità sul gol di Belotti che permette al Torino di passare in vantaggio. Il tiro del centravanti granata era potente ma sul primo palo, quello che il portiere argentino avrebbe dovuto coprire meglio.: i suoi inserimenti offensivi per andare a colpire di testa su angoli e calci di punizioni creano tanti problemi alla difesa del Torino. Nel primo tempo un super Sirigu gli nega quello che sarebbe potuto essere il gol dell'1-1.(dal 31' s.t.il Torino in avanti si fa vedere molto poco, tanto che l'azione del gol è una delle poche costruite dalla squadra granata. I difensori dell'Udinese non hanno un grande lavoro da fare e riescono a contenere quasi sempre gli attaccanti avversari.: è autore di un gran numero di duelli fisici con Zaza, duelli che spesso riesce a vincere riuscendo di fatto a neutralizzare il numero 11 granata.(dal 31' s.t.vince il duello sulla propria fascia con Berenguer. Non lascia mai spazi in fase difensiva e riesce spesso a superarlo in quella offensiva. Nel primo tempo colpisce anche una palo con una conclusione a Sirigu battuto.in mezzo al campo fa la differenza, non sbaglia praticamente un pallone e spesso dà anche spettacolo con le sue giocate mai banali e sempre indovinate.: molto sfortunato il centrocampista dell'Udinese che è costretto a lasciare il campo, a inizio secondo tempo, in lacrime e con la borsa del ghiaccio sul ginocchio. Finché è rimasto in campo lo si è visto però poco perché ben limitato da Edera.(dal 9' s.t.: si vede anche lui poco): ha qualità tecniche e fisiche importanti e le fa vedere tutte in campo, nel primo tempo impegna anche Sirigu con una bella conclusione dal limite dell'area di rigore. Buona la sua prestazione.se Larsen sulla fascia destra riesce ad asfaltare Berenguer, lui fa lo stesso a sinistra con De Silvestri. Il terzino del Torino non riesce a tenere il passo del calciatore bianconero che con troppa facilità riesce spesso ad arrivare sul fondo.aveva deciso con un suo gol la partita di andata. Quest'oggi combatte su ogni pallone, fa a sportellate con i difensori avversari, spesso vince i duelli. Si fa apprezzare per lo spirito con cui gioca ma si vede troppo poco nell'area di rigore del Torino.dopo pochi minuti lascia un pallone molto invitante a due passi da Sirigu. Poi sparisce dal campo, venendo spesso anticipato dai difensori avversari, non a caso a inizio secondo tempo Gotti lo richiama in panchina.(dal 9' s.t.: non fa meglio del compagno che sostituisce): la sua Udinese è padrona del campo dal primo all'ultimo minuto ma fatica troppo ad arrivare alla conclusione. Al Torino concede solamente alcune ripartenza ma una di queste si rivela decisiva.