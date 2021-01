: decisivo l’intervento con cui salva il risultato su Lautaro Martinez. Non viene chiamato in causa in altre occasioni.: nella prima frazione rischia tantissimo con un passaggio in orizzontale. Nella ripresa non soffre le avanzate ospiti.: tatticamente perfetto, non perde mai la marcatura su Lukaku.(dal 18’ s.t.: entra nel momento più delicato della gara. Bravo a non farsi trovare impreparato): sbaglia poco o nulla. Fondamentali le diagonali con cui aiuta l’intera retroguardia.: contiene in maniera efficiente Young, che dalle sue parti non riesce mai ad arrivare sul fondo.(dal 33’ s.t.: sua l’occasione più importante del match. In mezzo al campo crea superiorità numerica, saltando l’uomo e scaricando la sfera sugli esterni.: il giallo rimediato dopo pochi minuti segna negativamente la sua prova. Gotti è costretto a toglierlo nel corso del primo tempo.(dal 33’ p.t.: subentra a gara in corso in maniera piuttosto positiva, facendo da schermo davanti alla difesa): più propositivo nella prima frazione. Si spegne leggermente quando avanza sulla trequarti.: si limita alla fase difensiva, aiutando i compagni in fase di copertura.(dal 33’ s.t.: si muove tanto e cerca in qualsiasi modo di far salire la squadra. L’impegno con cui lotta con i difensori ospiti è encomiabile.: non ancora al top della forma fisica. Non riesce ad incidere, perdendosi tra le maglie nerazzurre.(dal 17’ s.t.: entra per dare una mano ai compagni di reparto, riuscendoci discretamente): chiude il girone di andata con un punto preziosissimo, difendendo il risultato con le unghie e con i denti. Le sostituzioni aiutano i suoi ragazzi a non abbassare la concentrazione.