Udinese-Spal 0-0



Musso 7,5: attento nel primo tempo su un colpo di testa di Kurtic, bravo nella ripresa a respingere il destro di Sala. Respinge il rigore a Petagna in pieno recupero, regalando un punto ai suoi.



Becao 6: non soffre particolarmente le avanzate della Spal, leggendo bene le offensive avversarie.



(dal 40’ s.t. Teodorczyk sv)



Ekong 6: controlla senza affanni la coppia d’attacco ospite, guidando egregiamente la difesa.



Nuytinck 6,5: mura in calcio d’angolo un tiro a botta sicura di Floccari; provvidenziale.



Stryger Larsen 5,5: può dare di più, soprattutto in fase di spinta; arriva poche volte al cross.



Mandragora 6,5: in crescita continua, dopo la bella prestazione di Genova si ripete davanti al proprio pubblico; tanta corsa per lui, sfortunato negli ultimi metri.



(dal 34’ s.t. Fofana sv)



Jajalo 6: il bosniaco gioca una partita piuttosto tranquilla, si limita a girar palla e controllare il centrocampo.



De Paul 5: cerca più volte di inventare, ma ci riesce solamente in un’occasione; non brilla.



Sema 6: più vivace rispetto a Stryger, mette dei bei palloni in mezzo per la testa di Okaka. Sfortunato a causare il rigore nel recupero.



Okaka 6: ci prova fino alla fine, ma non riesce a trovare mai la porta; difende bene il pallone, un po’ egoista in alcune occasioni.



Nestorovski 6: l’occasione più ghiotta del primo tempo capita sui suoi piedi, ma il macedone colpisce il palo con un bell’anticipo su Felipe.



(dal 20’ s.t. Lasagna 5,5: incredibile l’opportunità che gli capita a 10’ dalla fine, ma l’ex Carpi scivola quasi goffamente)





All. Gotti 6: non riesce a ripetersi in casa dopo i tre punti conquistati in trasferta la scorsa domenica. Ci prova con cambi offensivi.