Sampdoria-Udinese 2-1



Musso 6,5: attento su Quagliarella e Jankto, estremamente reattivo sul sinistro di Gabbiadini deviato da un compagno a fine primo tempo. Non può arrivare sulla pennellata sempre di Gabbiadini allo scadere, non si muove neppure sul rigore calciato perfettamente da Ramirez.



De Maio 6: pronti via, si traveste da uomo assist e pennella un cross al bacio per la testa di Nestorovski, che però è in posizione irregolare. Guida la difesa con attenzione, si ‘prende cura’ di Quagliarella senza lasciare spazio al capocannoniere del campionato.



(dal 44’ s.t. Teodorczyk s.v.)



Troost-Ekong 5: che ingenuità il calcione rifilato a Quagliarella in area di rigore. Si tratta di un episodio che indirizza la gara, e pesa molto nella valutazione complessiva della sua prestazione, fino a quel momento tutto sommato buona.



Nuytinck 6,5: nella prima frazione avanza spesso sulla corsia mancina, approfittando anche della presenza di Ramirez in quella zona di campo. Nel secondo tempo invece, quando l’Udinese si sistema con il 4-4-1 in seguito all’espulsione di Jajalo, si allarga come terzino. Gara di sostanza e qualità.



Opoku 5,5: meno supporto offensivo rispetto a quanto ci si poteva aspettare. Sembra un po’ timido e impacciato, si prende poche responsabilità.



(dal 32’ s.t. Pussetto 5,5: Gotti gioca il tutto per tutto, ma l’argentino non brilla)



Mandragora 5: dovrebbe dettare i tempi, ma viene spesso sovrastato da Ekdal che gli mangia il campo e lo spazio.



Jajalo 4,5: prende due gialli, il primo generoso, il secondo particolarmente ingenuo, e lascia l’Udinese in dieci con un intero tempo da giocare. Sciocchezza gravissima.



De Paul 5: qualche dribbling, ma è troppo poco per un giocatore in possesso di qualità tecniche e atletiche del genere. Non brilla davanti agli osservatori dell’Inter, scesi al Ferraris per monitorarlo.



Stryger-Larsen 6: meglio rispetto a Opoku, nella prima metà di gara affonda spesso e volentieri mettendo in difficoltà Murru, che però poi gli prende le misure. Da quel versante comunque l’Udinese rischia meno.



Lasagna 5: si vede pochissimo. Nella ripresa almeno ha l’attenuante di essere quasi sempre stritolato dai due centrali blucerchiati. Non crea pericoli alla porta blucerchiata.



Nestorovski 7: due tiri, due gol, di cui uno annullato. Oggi è una sentenza. Va in cielo con una specialità della casa, il colpo di testa, e incorna nell’angolino dove Audero non può arrivare. La posizione però è irregolare, e Pairetto annulla. E’ solo un assaggio di quello che succederà poco dopo, perchè il centravanti approfitta di un inciampo generale del centrocampo blucerchiato per scippare palla alla Samp e infilare la sfera nell’angolino alla destra di Audero.



(dal 7’ s.t. Ter Avest 5,5: va a fare l’esterno di sinistra nel centrocampo, con compiti offensivi. Non si nota mai).





All. Gotti 6: è un'Udinese sfortunata e pure un po' ingenua. I bianconeri sono ben messi in campo, tengono il campo e imbrigliano la Samp nella prima frazione di gara, ma vengono condannati da un'ingenuità di Jajalo e da un intervento azzardato in difesa. Senza queste distrazioni gravi, probabilmente i friulani sarebbero tornati dal Ferraris con un punto in fin dei conti meritato.