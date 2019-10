Udinese-Torino 1-0



Musso 6,5: è la sicurezza friulana; mette in corner una girata di Belotti e si limita a gestire la retroguardia. Può migliorare palla al piede.



Opoku 6,5: sorpresa bianconera; copre bene tutti gli spazi nel corso del primo tempo, è più avanzato e propositivo nella ripresa.



Ekong 7: comanda la difesa senza commettere sbavature. Esemplare.



Samir 6,5: ripete le ultime buone prestazioni, sbagliando poco o nulla. In crescita.



Ter Avest 5,5: sostituisce Larsen in un match tutt’altro che semplice; troppo timido, spinge poco e sbaglia tanti passaggi in fase di ripartenza.



(dal 18’ s.t. Becao 6: ingenuo a farsi ammonire, bravo nell’annullare Ansaldi e Zaza)



Mandragora 7: partita di grande quantità, l’assist con cui serve Okaka è delizioso. Intelligente.



Jajalo 6,5: altra grande prova di maturità ed esperienza per l’ex Palermo; in mezzo al campo è superiore.



(dal 29’ s.t. Walace 6: porta solidità davanti alla difesa)



De Paul 6: gioca con il freno a mano tirato, complice la posizione che non lo favorisce e lo limita.



Sema 6,5: l’esterno bianconero è una delle scoperte più sorprendenti dell’estate friulana; ha grande facilità di corsa e spinta, deve però perfezionare i cross.



Okaka 7: lotta per tutto il corso del match, copre palla e fa salire la squadra. Il gol con cui decide il match è la ciliegina sulla torta.



Lasagna 6: la sufficienza è un premio per il continuo sacrificio e la corsa con cui infastidisce la manovra granata.



(dal 40’ s.t. Nestorovski sv)





All. Gotti 6,5: il vice di Tudor sostituisce alla grande il tecnico croato, regalando a squadra e tifosi tre punti preziosissimi.