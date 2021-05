Napoli-Udinese 5-1Udinese:: questa sera ha staccato la spina e lo si nota soprattutto quando l'Udinese cerca il gol del pareggio ma regala palla a Lozano che fa il 3-1.: è attento a non lasciare troppo spazio a Insigne. Lo tiene finché può (9' s.t.: si affaccia in maniera pericolosa nella metà campo avversaria. Dal suo mancino arriva qualche cross indidioso).: il Napoli quando attacca centralmente lo mette spesso in difficoltà e lui non riesce a trovare le misure.: scelto lui dal 1' perché ha maggior passo rispetto a Samir però Lozano gli fa vivere una serata difficilissima (31' s.t.: non legge bene gli anticipi, impatto negativo).: prova anonima. Tenta qualche discesa ma si trova a fare perennemente il difensore.: non è il solito giocatore strepitoso e in occasione del gol di Lozano si fa sovrastare dal messicano.: lento in chiusura, soffre tanto il gioco dei centrocampisti avversari che lo sovrastano tutto il tempo (9' s.t.: non si vede mai).: ci mette fisicità ma quando c'è da palleggiare va in difficoltà (41' s.t.).: fortemente sottotono. Non commette errori clamorosi però non fa nulla per aiutare la squadra ad evitare l'imbarcata napoletana.: viene servito pochissimo e si fa trovare ancora meno, troppo lontano dal raggio del gioco della squadra.: si trova a giocare pochi palloni ma alla prima occasione difende la sfera, si gira e la infila nell'angolino lontano (31' s.t. Micin s.v.).: complimenti ad un avversario nettamente superiore ma l'atteggiamento dell'Udinese è eccessivamente passivo. La reazione non c'è stata mai, solo un briciolo di speranza dopo aver accorciato le distanze. Sul gol di Lozano per il 3-1 i suoi uomini si sono definitivamente spenti.