Udinese-Sassuolo 3-0



Musso 6,5: salva il risultato con due interventi decisivi, mandando in calcio d’angolo prima una conclusione di Traorè e respingendo il destro a giro di Boga poco più tardi.



Becao 6: non soffre particolarmente le avanzate di Djuricic, controllandolo bene e rallentandolo nell’uno contro uno.



Troost-Ekong 6,5: guida la difesa in maniera egregia, rischiando un po’ uscendo palla al piede.



Nuytinck 6,5: la sua presenza in campo offre garanzia e sicurezza ai compagni. Leader.



Stryger-Larsen 6: bravo nell’aiutare Becao in copertura. Limita un po’ la fase offensiva.



De Paul 7: nel primo tempo porta a spasso il centrocampo ospite, nella ripresa trova il terzo gol consecutivo. Fenomenale.



Mandragora 6,5: nel ruolo di play basso davanti alla difesa non fa rimpiangere Jajalo. In crescita continua.



(dal 30’ s.t. Jajalo 6: pochi minuti a disposizione)



Fofana 7: è lui a fornire gli assist per i gol che sigillano il match; tanta corsa e cambi di ritmo. Ritrovato.



Sema 7: un laterale sinistro in grado di puntare l’uomo, arrivare sul fondo e crossare in mezzo a Udine mancava da tempo. Il gol con cui chiude la partita è la ciliegina sulla torta.



Okaka 7: il suo colpo di testa regala a compagni e tifosi tre punti importantissimi; difende bene palla e fa salire la squadra. Prezioso.



(dal 40’ s.t. Teodorczyk sv)



Lasagna 5,5: ha sui piedi una ghiotta occasione che non riesce a concretizzare, poi si perde tra le maglie neroverdi.



(dal 17’ s.t. Pussetto 6: porta vivacità al reparto offensivo friulano)





All. Gotti 7: legge la partita in maniera perfetta, conquistando la terza vittoria consecutiva e raggiungendo quota 24 punti.