Sampdoria-Udinese 4-0



Musso 6: Quagliarella lo spiazza due volte, ma è bravissimo a negare il gol a Defrel. Si ripete anche su Bereszynski e Quagliarella. Qualche problema sui rinvii con i piedi, incolpevole sui tiri ravvicinati di Linetty e Gabbiadini.



Opoku 5: Quagliarella è un cliente difficile, e non sempre il difensore riesce a contenerlo. Scomposto l'intervento che causa il secondo tiro dal dischetto blucerchiato.



(dal 31' s.t. Zeegelaar s.v. Fa il suo ingresso in campo quando il Doria è in pieno controllo tecnico e mentale della partita. Cerca di contenere come può).



Ekong 5,5: in teoria dovrebbe prendere Saponara quando il trequartista si inserisce, ma spesso è costretto a raddoppiare per tamponare su Defrel e Quagliarella. Sbaglia il movimento sul 3-0 blucerchiato.



Nuytinck 5: soffre tantissimo la rapidità degli attaccanti doriani, che gli vanno via in continuazione.



Larsen 5: non spinge e non copre, anzi, da quel versante imperversano Linetty e Murru.



Fofana 5,5: il primo pericolo alla porta di Audero ha la sua firma, grazie ad un sinistro che sibila di poco a lato. Ci mette la quantità, ma non è sufficiente. Behrami 5: grave ingenuità quando stende in area Defrel, provocando il rigore. La sua partita non dura nemmeno un tempo.



(dal 41' p.t. Pussetto 5,5: con il suo ingresso Nicola ridisegna lo schieramento tattico bianconero. L'argentino si sistema in attacco al fianco di Okaka, con De Paul trequartista. Quantomeno prova ad aggiungere un po' di pepe alla stagnante manovra bianconera, ma non varia l'inerzia del match).



Mandragora 6: dovrebbe dare i tempi di gioco, ma i reparti bianconeri sono slegati e la Samp chiude quasi sempre tutte le vie di passaggio. Ha qualità, ma in queste condizioni non può metterla al servizio della squadra



D'Alessandro 6: meglio di Larsen, quantomeno in copertura. Praet non gli scappa troppo spesso, anzi qualche volta tenta anche la sortita offensiva.



De Paul 5,5: tecnicamente è per distacco il migliore dell'Udinese. Eppure è troppo evanescente. Si muove tra le linee, ma frequentemente è costretto a predicare nel deserto e la cintura di centrocampo doriana lo spegne senza problemi.



Okaka 5: si presenta con una sgroppata delle sue, tutta potenza e accelerazione. E' l'unico acuto in una gara grigia. Picchia e sgomita, ingaggiando un duello tutto fisico con Colley. Non ne vince neppure uno.



(dal 31' s.t. Lasagna s.v.: entra a gara ampiamente compromessa).





All. Nicola 5: due rigori contro sono l'incubo di ogni allenatore, ma l'Udinese non riesce mai ad impensierire una Samp superiore in ogni zona del campo. I blucerchiati schiacciano i bianconeri, arrivano prima sul pallone, e saltano sempre il diretto avversario. I cambi non indirizzano una gara che certifica tutti i limiti dell'Udinese.