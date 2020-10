: Incolpevole sui primi due gol, parte in ritardo sul terzo gol viola: Litiga con tutti gli attaccanti della Fiorentina, ma non riesce mai a chiudere le incursioni viola: Anche lui, come i compagni di reparto, quando viene attaccato perde l’uomo, non riuscendo mai ad essere determinante.: Serata difficile per la difesa friulana, con il brasiliano che non riesce mai a mettere una pezza. Molti falli per il centrale.(Dal 37’ s.t.SV)Sulla sua corsia ha Biraghi, che è un cliente scomodo. Nel primo tempo regge botta, ma cala con il passare dei minuti.: L’argentino è sicuramente uno dei migliori dei suoi, risultando spesso pericoloso. Una sua incursione porta al primo gol di Okaka, si prende la squadra sulle spalle per il forcing finale.: Il centrocampista prova a chiudere la mediana viola, mettendo quantità ma non troppa qualità. Commette tanti falli, rimediando anche il giallo.(Dal 9’ s.t.: Entra e mette fisicità alla mediana friulana, senza però dare qualità. Sbaglia qualche appoggio di troppo): L’argentino ex Juventus dovrebbe essere l’arma in più della mediana friulana, ma anche lui soffre la fisicità di Amrabat, risultando poco efficace.(Dal 37’ s.t.: La palla che mette dentro per il secondo gol di Okaka è un regalo da scartare, prova anche lui ad aumentare la spinta offensiva nel forcing finale): La Fiorentina dalla sua parte spinge forte, e l’esterno non riesce mai a prendere Lirola, che sulla fascia fa quello che vuole(Dal 9’ s.t.Entra nella ripresa per aumentare la pressione offensiva dei suoi, riuscendo nell’intento)L’Udinese è tutta sulle sue spalle, sicuramente il più pericoloso dei suoi. Una spina nel fianco della difesa viola, trova due gol e va vicinissimo alla tripletta, ma Dragowski si supera e gli dice di no): Qualche buono spunto e alcune accelerazioni pericolose, ma poco altro. Avrebbe sui piedi un pallone importante in contropiede, ma si fa ipnotizzare da Dragowski.(Dal 24’ s.t.: Un bellissimo tiro che chiama in causa Dragowski è il riassunto della sua partita, rimane la sensazione che forse sarebbe dovuto entrare prima)La sua squadra soffre le offensive viola, ma gioca una gara positiva, per larghi tratti riversata nella metà campo avversaria.