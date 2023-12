Silvestri 6 – Fa il suo compito, risponde presente quando chiamato in causa.



Kristensen 6 – In una gara che si fa sempre più difficile nella ripresa alla fine tiene.



Nehuen Perez 5,5 – Non una giornata facile per l'argentino, fa quel che può.



Kabasele 4 – Dopo il buon avvio va in bambola totalmente, il fallo per il secondo rigore non è da giocatore con la sua esperienza.



Ebosele 4 – Tendenzialmente impalpabile e confusionario, l'errore sul rigore è da penna rossa.



Lovric 5 - Non riesce a dare la qualità che potrebbe, la sbucciata sul tiro nel finale è un po' il simbolo della sua gara.



Walace 5,5 – Diverse le imprecisioni in impostazione. (dal 90' Zarraga sv)



Payero 5 – Corre e lotta e come sempre mettendoci tanta intensità, il rosso al 58' macchia però la sua prestazione.



Kamara 5 – Scala nella posizione di terzino spesso per comporre una linea a quattro, davanti però fatica a dare il suo contributo e dietro scricchiola (dal 72' Ehizibue 5,5 – Un ingresso che non porta a granchè).



Pereyra 7 – Corre, inventa e svaria su tutto il fronte offensivo.



Lucca 7 – Ci mette la sua firma come ormai capita spesso (dal 90' Success sv)



All. Cioffi 5 – L'Udinese parte bene, poi con il rosso la squadra si paralizza e i cambi arrivano tardissimo.