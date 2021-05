: blocca con sicurezza due conclusioni dalla distanza. Poco può in occasione del penalty blucerchiato, miracoloso in extremis su Quagliarella.: attento per tutta la durata del match, non commette sbavature.(dal 44’ s.t.: l’ingresso in campo di Quagliarella lo impensierisce. È lui a commettere il fallo che permette alla Sampdoria di sbloccare il risultato.: in un ruolo non suo, se la cava discretamente. Sicuro e concentrato.(dal 14’ s.t.: entra per l’ultima mezzora di gioco, senza alterare gli equilibri della difesa): dalle sue parti Augello fa difficoltà a sfondare. Si vede poco in fase offensiva.: è sua l’unica vera fiammata friulana dell’incontro. Dopo una galoppata di 70 metri, però, calcia troppo debolmente. Più spento rispetto alle ultime apparizioni.: si limita a smistare la sfera, sbagliando qualche passaggio di troppo in fase di impostazione.: ci prova con una conclusione dalla distanza. In altri frangenti è troppo precipitoso.(dal 14’ s.t.: si perde tra le maglie avversarie, facendosi vedere poco sulla trequarti): partita di grande sforzo e sacrificio per l’esterno danese. Aiuta in fase di non possesso, rientrando sulla linea dei difensori.: non riesce ad incidere con la sua qualità. Cerca di fraseggiare con il connazionale De Paul, senza trovare i varchi giusti.: Yoshida lo controlla con troppa facilità. Si fa trovare spesso in fuorigioco, facendosi anche ammonire nel corso della ripresa.(dal 29’ s.t.: non riesce a far salire la squadra, facendosi anticipare più volte da Colley): seconda sconfitta di fila per il tecnico adriese, che verosimilmente concluderà il campionato a quota 40. A salvezza raggiunta, ci si aspettava più gioco e divertimento.