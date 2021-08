: Nostalgia di Musso? Assolutamente no. Il neo portiere bianconero dimostra di avere stoffa. Nel primo tempo sempre attento quando l'Ascoli prova ad impensierirlo. Ad inizio ripresa provvidenziale su Bidaoui. Peccato per il gol preso nel finale ma sullo scavetto di D'Orazio può fare poco.: E' in partenza? Poco importa, Gotti lo schiera titolare nei tre dietro. Anche se non è propriamente il suo ruolo non sfigura. Può fare anche il difensore all'occorrenza. Resta da capire, però, quale sarà il suo futuro (14' s.t: ordinaria amministrazione. Nella ripresa l'Ascoli spinge poco. Qualche responsabilità sul gol di D'Orazio).: Qualche difficoltà nei primi minuti quando l'Ascoli penetra centralmente, poi prende le misure a Fabbrini e a Dionisi e amministra senza problemi. Il gol preso nel finale unico neo.: Mai in sofferenza. Il brasiliano è attento e ben posizionato. Cresce anche lui alla distanza.: La Copa America restituisce all'Udinese un grande esterno destro. Gioca a tutta fascia, proponendosi con continuità. Sua la staffilata che vale il raddoppio bianconero.: Senza De Paul è lui a prendersi la scena. L'argentino sigla una doppietta che lancia i bianconeri al secondo turno. Abile nel tap-in sotto porta del vantaggio, strepitoso quando si gira in un fazzoletto in area di rigore e trafigge Leali con un destro potente. Gotti può contare sul Tucu (14' s.t: Entra per dare maggiori geometrie in mediana).: Riferimento davanti alla difesa. Gioca da classico mediano.: Cerca di dare dinamismo alla mediana. Lavora molto in fase di interdizione ma non disdegna anche di proporsi in avanti (dal 32'sv: Si vede poco. Entra a gara già virtualmente chiusa).: Buona la prima. Il classe '02 gioca con personalità. Dimostra di avere subito buona gamba. Difficilmente si fa saltare. Anche in attacco è presente, peccato per il palo colpito.: L'argentino si è messo definitivamente alle spalle l'infortunio. Anche questa sera non si risparmia, svariando su tutto il fronte d'attacco (dal 23' s.t: Riferimento fisico là davanti. Tiene il pallone e gioca di sponda).Gotti gli dà fiducia, lui lo ripaga con una prestazione volenterosa. Sempre dentro alla manovra bianconera. Dimostra di poterci stare in questa Udinese (dal 23' s.t: Al rientro in campo dopo tanti mesi di assenza. Una prima sgambata utile per mettere minuti nelle gambe).: La sua Udinese si fa trovare pronta alla prima uscita stagione. Si affida al classico 3-5-2. Qualcosa di buono si è visto, ora si attendono test più probanti per capire il livello della squadra.