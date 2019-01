Udinese-Parma 1-2



Musso 6: nulla può sulla cavalcata di Gervinho nè sul rigore di Inglese, non soffre in altre situazioni



Opoku 5: va troppo in difficoltà con le accelerazioni di Gervinho, non convince



Ekong 5: lascia troppi spazi ad Inglese e compagni, che puntualmente ne approfittano



Nuytinck 6: il più solido in difesa, Biabiany non trova grandi spazi da quella parte



Larsen 5: spinge tanto, gli spazi che gli vengono concessi però non sempre vengono riempiti dal danese, anche a causa dei mancati passaggi per smarcarlo



Behrami 5: nella prima frazione di gioco si salva, poi perde lucidità. Rimandato



Fofana 5,5: bene fino al gol del nuovo vantaggio ospite. Gervinho lo mangia letteralmente e deposita in porta il gol decisivo



De Paul 6,5: va ad intermittenza, ma quando accende la luce mette i compagni davanti alla porta e va vicinissimo al gol



D'Alessandro 6,5: corre tantissimo, arriva spesso sul fondo per crossare. Partita di grande quantità



(dal 43' s.t. Balic sv)



Okaka 7: non è ancora in perfetta forma fisica e si vede da alcuni scatti, ma la sua presenza si sente sempre; il suo gol premia l'impegno e la caparbietà



(dal 29' s.t. Machis 6: entra con il piglio giusto e impegna Sepe in calcio d'angolo)



Lasagna 5: calcisticamente ancora sofferente, ha bisogno di sbloccarsi e ritrovare la continuità. Mai davvero pericoloso





All. Nicola 6: mette in campo la formazione migliore, ma le assenze di Mandragora e Pussetto si fanno sentire