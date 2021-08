: Qualcuno a Udine ha ancora nostalgia di Musso? Dopo la prestazione di sta sera i nostalgici saranno ben pochi. Il portiere bianconero arrivato in estate dal Verona para tutto. Due le parate decisive. La prima su Johnsen con il punteggio ancora bloccato, nella ripresa su Okereke. Sempre presente quando serve.: Johnsen è uno dei più intraprendenti, il brasiliano ad inizio partita va un po’ in difficoltà. Silvestri lo salva quando buca sul lancio di Henry proprio per il norvegese. Poi prende le misure e non sbanda più. Nel complesso comunque sufficiente.: L’olandese torna sui suoi livelli. Zero sbavature, sempre preciso in chiusura. Vince tutti i duelli, questa sera insuperabile.: Passa una serata tranquilla, anche perché dalla sua parte il Venezia spinge ben poco. Per il brasiliano zero sbavature.: Se è titolare in Nazionale, se Messi lo coccola un motivo c’è. L’argentino è come un treno, i lagunari faticano quando lui cambia marcia e accelera. Suo l’assist per il vantaggio di Pussetto. Nel finale spacca la retroguardia aranacioneroverde e trova il gol. Sempre più determinante.: E’ la mente in un centrocampo molto fisico. Costruisce il gioco e si inserisce con puntualità. Va anche vicino in un paio di occasioni al gol.(34’ s.t.: Qualche minuto in campo, ordinaria amministrazione.: Diga davanti alla difesa. Recupera un sacco di palloni, bloccando le offensive avversarie. Per l’Udinese è il punto di equilibrio. Ha il merito di dare il via anche al contropiede che porta al gol di Pussetto che sblocca la gara.: Corre tanto e bene. E’ vero che non si vede molto ma il suo lavoro in fase di ripiegamento è assai prezoiso.(15’ s.t.: Lo spagnolo ancora decisivo dalla panchina. Ogni palla toccata è un pericolo per il Venezia. E’ il più veloce sulla respinta di Lezzerini, secondo gol in campionato più che meritato),: Radio mercato lo dà per partente, lui continua ad essere un punto fermo di questa Udinese. Anche sta sera prestazione importante. Suo l’assist per il tris di Molina. Ma davvero si può a meno di lui senza troppi rimpianti?: Svaria sul tutto il fronte d’attacco. Va a cercare palla largo a sinistra per convergere poi al centro. Tre le linee riesce sempre a pungere. Cerca sempre la giocata, gli manca soltanto l’affondo.: Un gol cercato, voluto, meritato. Si mette definitivamente alle spalle l’infortunio giocando una partita da vero centravanti. Anche in area di rigore è letale. Può essere davvero il suo anno.(34’ s.t..: Si prende un giallo per proteste): 4 punti in due giornate, la sua Udinese vince e convince. Squadra solida, che fa malissimo quando riparte in velocità. Anche senza De Paul ci si può divertire? La risposta è sì. Deve continuare così.