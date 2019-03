Udinese-Bologna 2-1



Musso 6,5: nulla può sul gol del pareggio siglato da Palacio. Sicuro nelle altre occasioni



De Maio 6: l’ex della partita si salva senza troppe sbavature. Non va oltre alla sufficienza



Ekong 6,5: controlla Santander per tutto il corso della ripresa, lasciandogli pochi centimetri



Nuytinck 6: il vantaggio nasce dalle sue parti, ma la colpa non è sua. Secondo tempo tranquillo



Ter Avest 6: grandissimo spirito di sacrificio. Potrebbe spingere di più, ma si limita alla fase difensiva



(dal 32’ s.t. Sandro 6: esordio con la maglia bianconera. Vicino al gol con un colpo di testa)



Larsen 6,5: inizialmente non è nel suo ruolo e si vede. Nel finale di gara torna nella sua classica posizione di esterno, regalando a Pussetto l’assist vincente



Mandragora 5: continua a non convincere, spreca il contropiede del possibile raddoppio, si fa ammonire ed il Bologna pareggia



De Paul 6,5: si prende la responsabilità di battere il rigore, trasformandolo dopo gli ultimi errori. Inventa in diverse occasioni, lanciando il connazionale Pussetto alle spalle dei difensori avversari



Zeegelaar 5: buca clamorosamente l’intervento su Orsolini, lasciandogli lo spazio per servire Palacio che insacca. Errore imperdonabile



Pussetto 7,5: il migliore dei suoi; si procura il rigore, riparte, fa salire la squadra. Firma il gol del vantaggio decisivo



(dal 43’ s.t. Lasagna sv)



Okaka 6: fa tutto ciò che ai friulani mancava nel girone di andata. Difende palla, serve i compagni, pressa i centrali avversari. Acquisto azzeccato

(dal 46’ s.t. Teodorczyk)



All. Nicola 6,5: regala giustamente la standing ovation a Pussetto, protagonista assoluto della vittoria. Ottiene tre punti preziosissimi