Udinese-Sassuolo 1-1



Musso 5,5: non si allunga sulla conclusione di Sensi, per il resto del match non interviene quasi mai



De Maio 6: il migliore del suo reparto. Lascia spazio a Lasagna nella ripresa



(dal 12’ s.t. Lasagna 6: entra bene in partita. Aiuta i compagni nel pressing avversario)



Ekong 4,5: il suo gravissimo errore in fase di impostazione spiana la strada al vantaggio neroverde



(dal 31’ s.t. Teodorczyk sv)



Samir 5: non riesce ad arginare le avanzate di Berardi e Lirola, che puntualmente lo saltano e arrivano sul fondo



Larsen 5,5: deve dare di più, soprattutto in fase di spinta



Fofana 6: esce dopo soli 15 minuti per infortunio



(dal 16’ p.t. Sandro 6: recupera provvidenzialmente su Boga nel secondo tempo, dà sostanza al gioco



Mandragora 5,5: non riesce ad entrare pienamente nella manovra bianconera, non ripetendo le ultime prestazioni



De Paul 6: cerca di inventare, non gli riesce tutto. Va a sprazzi, discontinuo



D’Alessandro 6: tanta corsa, arriva poche volte sul fondo per mettere il cross. Rimandato



Pussetto 6,5: come sempre il migliore dei friulani, ci mette l’anima



Okaka 6: a volte troppo macchinoso, ma aiuta la squadra a salire difendendo palla





All. Tudor 6: i cambi fanno salire la squadra, che puntualmente trova il pareggio.