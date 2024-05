Udinese, le pagelle di CM: Samardzic nel bene e nel male

- Partita da spettatore non pagante, fino al rigore di Niang che tocca ma non riesce a respingere.- Non corre grossi pericoli, però si prende un giallo per un intervento in ritardo sulla corsia.- Fa ottima guardia su Cerri prima e su Niang poi, risultando risolutivo anche in un paio di interventi in chiusura nell'uno contro uno.- Sicuro e attento sulle palle alte, partita con poche sbavature.- Si limita al compitino, dosando le forze in attacco e risultando attento in difesa. Dal 55'- Timido, raramente sfrutta la sua esuberanza nell'uno contro uno quando avrebbe potuto sicuramente provare a fare di più.

- Una presenza sempre preziosa lì in mezzo quando c'è da lottare e recuperare palloni. Dal 86’- Dinamico, si fa apprezzare per alcuni positivi strappi palla al piede. Ha il merito di guadagnarsi il calcio di rigore all'ultimo secondo.- Sprinta sulla corsia, ma alcune giocate sono davvero da censura a livello tecnico. Dal 87’- Croce e delizia. Tra i peggiori in campo, causa il rigore che avrebbe potuto costare tanto all'Udinese. Poi però è lui a prendersi la responsabilità di tirare e trasformare un penalty che pesava come un macigno al 105esimo minuto. Un episodio che lo salva da un'insufficienza piena.

- Lento, timido, mai uno spunto, mai dentro la partita. Entra ed esce. Dal 55'- Non entra male nel complesso, ma sulla valutazione complessiva pesa il gol mangiato di testa su cross di Lucca.- Il cross per Davis l'unica giocata degna di questo nome in una partita insufficiente. Sistematicamente anticipato dai difensori toscani, davvero pochi palloni tenuti.- Bisognava puntare alla vittoria, ma la qualità in campo latita. Ci si aspettava sicuramente una qualcosa di più da una squadra che oggi aveva la possibilità di salvarsi.