Verona-Udinese



Bizzarri 6: non viene preso molto in causa ma è pronto quando è chiamato.



Samir 5: oggi molto sotto tono. Poco concentrato sui ripiegamenti e poco propositivo.



Danilo 5,5: qualche disattenzione nelle chiusure.



Nuytinck 6: partita sufficiente, senza troppe sbavature.



Stryger 6,5: buon apporto sia in fase difensiva sia in proposizione offensiva.



Larsen 6: fa bene senza esagerare.



Barak 7: prestazione da incorniciare con un gol che può valere una salvezza. Corre e combatte su ogni pallone.



Behrami 6: dimostra una discreta forma fisica grazie alla quale rimane concentrato fino alla fine della gara.



Halfredsson 6: parte un pò compassato poi entra in ritmo di gioco e si propone in fase di costruzione con una discreta continuità.



Jankto 6: partenza molto buona, suo l'assist del gol, poi si spegne un pò nel secondo tempo.



De Paul 5,5: poco in partita, le sue conclusioni non sono mai pericolose.

(83' Perica: s.v.)



Lasagna 6: combatte e fa a sportellate con i difensori clivensi.

(88' Balic: s.v.)





All. Tudor 6,5: sangue freddo e tanta concentrazione. Udinese che scende bene in campo e sà amministrare il vantaggio.