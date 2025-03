Udinese, le pagelle di CM: Sanchez un fantasma. Atta migliore in campo

Okoye 5: sulla punizione fatale forse un leggero errore di posizionamento. Per il resto però non si dimostra particolarmente sicuro.Kristensen 4,5: giornata da dimenticare. Molto nervoso, rischia addirittura l'espulsione per doppia ammonizione. Viene tolto giustamente già a fine primo tempo.(dal 1' s.t. Ehizibue 6: riesce ad essere più incisivo del compagno senza però trovare particolari giocate.)Bijol 6,5: in difesa è l'unico che ci mette l'anima per arginare gli attaccanti avversari. Buona la sua forza fisica e senso della posizione.

Solet 5: lascia molti spazi agli avversari su cui il compagno di reparto deve metterci più di una pezza. Impreciso anche in fase di ripartenza.Zemura 6: meglio sicuramente nel primo tempo, quando è decisamente più intraprendente. Nel complesso comunque ci mette il suo impegno.Atta 7: il migliore in campo dei suoi. Con la sua tecnica riesce a costruire giocate importanti. Peccato che venga poco seguito dai compagni.Lovric 6: una partita a metà. Nella ripresa si spegne poco a poco complice anche la stanchezza.(dal 37' s.t. Pafundi: s.v.)Karlstrom 6: fa buon lavoro nel suo reparto. Gli manca però più precisione nella metà campo avversaria.

Payero 5,5: a parte una conclusione dalla distanza, nulla di più.(dal 17' s.t. I. Bravo 5: entra ma quasi non si nota.)Lucca 5,5: partita troppo spenta. A parte qualche occasione, non riesce ad incidere come dovrebbe.(dal 37' s.t. Davis: s.v.)Sanchez 4,5: praticamente fuori dal gioco. Non entra mai in partita con errori tecnici ed una forma fisica ingolfata.(dal 1' s.t. Ekkelenkamp 6: prova a metterci il suo. Premiato il carattere.)All. Runkaic 5,5: Udinese che risulta troppo passiva e poco incisiva, soprattutto nella seconda metà campo. La scelta di Sanchez era sicuramente rivedebile.