Udinese-Juventus 2-1



Musso 6: poco può sul destro dalla distanza di De Ligt. Blocca con sicurezza una conclusione dal limite di Dybala nella ripresa.



Becao 7: annulla Ronaldo, costringendolo spesso ad arretrare per ricevere il pallone. Sorprendente.



(dal 45+5’ s.t. De Maio sv)



Troost-Ekong 6,5: è lui ad allontanare sui piedi del numero 4 ospite il pallone da cui nasce il vantaggio della Juventus. Nella ripresa, però, giganteggia su Dybala.



Nuytinck 6: guida l’intera retroguardia con esperienza e lucidità. Sicuro.



Ter Avest 5,5: il più timido della compagine bianconera. Gotti lo sostituisce nel finale per difendere il risultato.



(dal 33’ s.t. Samir sv)



Fofana 7: la mezzala ivoriana lotta fino all’ultimo secondo. Decide con un’azione spettacolare il match in pieno recupero, superando in velocità la difesa ospite.



De Paul 6,5: ennesima partita di grande corsa e sacrificio. In mezzo al campo garantisce freschezza e qualità.



Zeegelaar 6: non soffre particolarmente le avanzate avversarie, sfruttando spesso le sovrapposizioni di Sema.



(dal 24’ s.t. Stryger Larsen 6: entra per limitare la velocità delle ripartenze ospiti)



Sema 6,5: è lui a fornire l’assist del momentaneo pareggio a Nestorovski, pennellando un cross preciso alle spalle di Rugani. In crescita costante.



Nestorovski 6,5: ritrova il gol che mancava dalla trasferta di Roma. Decisivo per la rimonta finale.



Okaka 6: gioca tanto per la squadra, difendendo ogni pallone sporco. Cerca di far salire i compagni, sbagliando qualche tocco di troppo.





All. Gotti 7: regala ai tifosi friulani una vittoria che potrebbe significare salvezza. Raccoglie i frutti del lavoro fatto fino ad ora.