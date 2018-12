Udinese-Frosinone 1-1



Musso 6: non viene mai chiamato in causa fino al momento del rigore



Stryger Larsen 6,5: suo l'assist per il momentaneo vantaggio bianconero. Non soffre in fase difensiva



Troost-Ekong 5: ingenuo a provocare il rigore ed il conseguente pareggio del Frosinone



Nuytinck 6: controlla la difesa senza patemi



Ter Avest 6: prova piuttosto anonima del laterale bianconero. Non spinge come potrebbe



(dal 31' s.t. Machis sv)



Fofana 5: non gira come dovrebbe, va spesso in difficoltà e per questo viene sostituito nella ripresa



(dal 19' s.t. Pussetto 6: porta vivacità alla manovra friulana, cercando spesso l'1 contro 1)



Behrami 5,5: si fa spesso superare in velocità dai centrocampisti avversari, non una bella prova per lui



Mandragora 6,5: trova la prima gioia stagionale con un gran mancino al volo. Può migliorare in fase difensiva



D'Alessandro 6,5: meglio nel primo tempo che nella ripresa, fa egregiamente anche la fase di copertura sulla sinistra



De Paul 6,5: cerca più volte di accendere la lampadina friulana, divorandosi anche un gol sull'1-0 dopo una giocata personale



Lasagna 5: combatte con i difensori ciociari senza però riuscire ad essere pericoloso. Bocciato





All. Nicola 5,5: non riesce a portare a casa i 3 punti, anche mettendo in campo due giocatori offensivi