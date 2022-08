- Quando il portiere è il migliore in campo si capisce già che tipo di partita è stata. L'estremo difensore bianconero salva in più occasioni.- Nelle retroguardia bianconera è quello che va meglio. Centesima presenza con la maglia dell'Udinese, traguardo importante.- Solo 20' in campo. Costretto ad alzare bandiera bianca per infortunio. Dal 24'- Entra a freddo ma si fa trovare pronto. Partita senza sbavature.- Sottil lo schiera nei tre dietro. Solido e preciso in chiusura. Dal suo lato la Salernitana non trova mai il varco.- Calcione senza senso da dietro a Mazzocchi, cartellino rosso più che meritato. Errore pesantissimo per l'argentino che condiziona ovviamente l'Udinese.- Nel primo tempo è uno dei più propositivi, le azioni più pericolose nascono tutte dai suoi piedi. I compagni lo seguono poco e a lunga anche a lui cala. Resta comunque uno dei migliori tra i friulani.- Contenimento ok, costruzione decisamente meno. Lento di pensiero e di gambe.- Si carica di un giallo ingenuo. La sua partita è assai confusionaria. Resta negli spogliatoi. Dal 46'- Sottil lo inserisce sperando di dare maggiore qualità alla mediana. Qualche buon passaggio ma non riesce ad incidere nella partita.- Torna a calarsi nella realtà friulana dopo la parentesi londinese. Ha mezzi importanti, quando accelera difficile stargli dietro. Anche in fase difensiva non soffre affatto un volpone come Candreva.- Sbaglia parecchi palloni, non fa mai la scelta giusta. Con Deulofeu poi nessuna intesa. Dal 68'- Il suo ingresso riesce a dare una scossa all'Udinese che però dura soltanto qualche minuto. Questa squadra si vede che ha bisogno estremo del suo centravanti titolare.- Abbassa la testa e ci prova da solo. La condizione non è ancora delle migliori, gli manca brillantezza e cambio di passo. Troppo individualista.- Evita la sconfitta dopo essere rimasto in 10 uomini. Poco altro, dopo due giornate di campionato non si intravede una chiara idea di gioco.