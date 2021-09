Spezia-Udinese 0-1



Silvestri 7: si esalta su Verde poi è Nuytinck a guardargli le spalle. La firma su questi tre punti è anche sua

Becao 6: finchè il fiato regge non offre particolari sponde deboli, poi l’ingresso di Verde lo vede vacillare e parecchio.

Nuytinck 7: il totem non fa passare uno spillo e salva sulla linea strozzando l’urlo di Verde e del Picco. Altra firma sul colpo in Liguria.

Samir 6: si adegua ad un trend difensivo molto strutturato che lascia pochi spazi agli avversari.

Molina 6:di più non gli si poteva chiedere essendo rientrato poco più di 36 ore fa. (41’ st Soppy sv)

Arslan 5,5: sembra nascondersi. Sarà stato il gran caldo ma indubbiamente non è stata una prestazione da ricordare. (41’ st Jajalo sv)

Walace 5,5: meglio in altre occasioni. Troppi gli errori di impostazioni per meritare la sufficienza. (17’ st Makengo 6: entra bene nel match ma si mangia un gol incredibile)

Pereyra 6: difficile fare legna e proporsi quando i compagni di reparto annaspano ma è il meglio del trio centrale in mezzo al campo.

Stryger Larsen: 6 senza infamia e senza lode ma soprattutto nel primo tempo si fa apprezzare per un paio di giocate di prima.

Pussetto 5,5: si becca il giallo per simulazione e sparisce dal campo sebbene la voglia di combinare qualcosa c’è: ma non è abbastanza. (17’ st Gomes 5,5: quando entra l’Udinese non attraversa il suo miglior momento e lui si adegua).

Deulofeu 6,5: va ad intermittenza . Il talento non si discute ma dovrebbe concretizzarlo meglio. (36’ st Samardzic 7,5: otto minuti per prendersi i riflettori e tre punti pesantissimi. Il ragazzino non si fa attendere: bel grattacapo per Gotti))

All. Gotti 7: sette punti in tre gare ed una vittoria ottenuta con estrema razionalità colpendo quando oramai tutti pensavano ad un pari.