Empoli-Udinese 0-0



Silvestri 6,5: decisivo già nel primo temo con due interventi provvidenziali, prima su Marin poi su Baldanzi.



Kristensen 5,5: in ritardo su Caputo, lo salva il VAR.



Bijol 6,5: tiene a bada Caputo senza particolari patemi, nel finale si rende protagonista di un paio di chiusure determinanti.



Perez 6: tiene botta con Cancellieri nonostante il dinamismo del numero 20 azzurro.



Ebosele 5,5: spinge con il contagocce, poco pulito con la palla tra i piedi.



(26’ st Ferreira 5,5: trovato da Bijol con un lancio millimetrico, sbaglia il controllo a tu per tu con Berisha).



Pereyra 5,5: solito dinamismo ma poche idee.



(Dal 26’ st Payero 6: aggiunge ossigeno alla mediana friulana).



Walace 6: governa il centrocampo come di consueto.



Samardzic 5,5: il più vivace dei suoi, ma da uno con la sua qiualità ci si aspetta semre qualcosa in più.



Kamara 5,5: Ebuhei non lo preoccupa, non si affaccia mai nella metà campo avversaria.



(Dal 36’ st Akè sv).



Lucca 5,5: non sfrutta due buoni traversoni sui quali arriva in ritardo. Non si rende mai pericoloso.



(Dal 18’ st Success 6: i suoi centimetri non bastano per creare pericoli alla porta di Berisha).



Thauvin 5,5: cercato molto dai compagni, non trova mai lo spazio per calciare in porta.



(Dal 36’ st Zemura sv).





All. Sottil 6: la squadra ha difficoltà a creare palle gol, vive più che altro sulle intuizioni di Samardzic e Thauvin. Dietro è solida, ma oggi il tecnico deve ringraziare Silvestri.