Udinese-Empoli 3-2



Musso 7: piuttosto incolpevole sui due gol, miracoloso su Antonelli nella ripresa



Opoku 6: ha sui piedi l’occasione per segnare, ma spreca malamente. In fase difensiva non va oltre la sufficienza



Ekong 5,5: va in difficoltà nella prima frazione di gioco, si fa superare facilmente da Caputo e compagni. Meglio nel secondo tempo



Samir 6,5: il suo rientro può essere determinante per la salvezza friulana, bene anche in uscita



Larsen 6: spinge solo nel primo tempo, poi si limita a contenere



Fofana 5,5: sbaglia clamorosamente il gol che poteva chiudere il match, non ripete la prestazione di Milano



(dal 45’ s.t. Sandro sv)



Mandragora 6,5: prestazione positiva, oltre al gol decisivo fa girare bene palla



De Paul 8: segna, inventa, crea superiorità: il genio bianconero illumina la gara



Zeegelaar 5: non riesce ad incidere, si fa cacciare ingenuamente in 5 minuti



Okaka 7: strepitoso in occasione dell’1-1, bravo nel far salire la squadra. Sacrificato dopo l’espulsione di Zeegelaar



(dal 20’ s.t. De Maio 6: entra e chiude bene gli spazi)



Lasagna 6,5: è lui a procurarsi il rigore del momentaneo pareggio. Tanta corsa



(dal 37’ s.t. Pussetto sv)





All. Tudor 7: obbligato nei cambi, si conferma ancora una volta decisivo. Imbattuto