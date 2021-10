Silvestri 6: Sul rigore viene spiazzato dall’ex Barak, attento nelle altre circostanze.

Becao 6,5: Mezzo voto in meno per il rigore causato, comunque molto dubbio. Fino a quel momento era stato il migliore in campo, rivelandosi insuperabile nell’uno contro uno.

Nuytinck 7: Si ripete dopo l’ottima prestazione di Bergamo. Dalle sue parti non si passa e si rende pericoloso anche davanti con due ottime inzuccate.



Samir 6,5: Solido e sicuro nei suoi interventi.

Molina 6: In ripresa rispetto alle ultime uscite anche se manca di qualità nell’ultimo passaggio. (84' Samardzic sv).



Walace 5: Schermo davanti alla difesa, recupera una grande quantità di palloni. Molto bene fino alla palla persa a metà campo dal quale scaturisce poi il rigore dell’Hellas.

Arslan 6,5: Regia pulita ed efficace, elegante nei movimenti. (68' Makengo 5,5: Non riesce a dare fosforo al centrocampo.



Udogie 6: Presidia bene la sua corsia, senza mai andare in difficoltà. (84' Soppy sv).

Si accende a sprazzi, è discontinuo ma nel secondo tempo va vicino algol con una conclusione dalla distanza dopo una grande azione personale.Bagna l’esordio da titolare con il gol. Sessanta minuti di forza fisica e qualità. (63'Entra lui e l'Udinese si abbassa. Non riesce a contenere Lazovic).Sempre nel vivo del gioco, riferimento offensivo pur senza trovare il gol. Secondo tempo per lui di grande sacrificio con la squadra schiacciata dietro.Il cambio Success-Larsen è difficile da spiegare ed ha l'effetto di abbassare il baricentro della squadra, trasmettendo paura e dando coraggio al Verona. Nel finale la beffa è servita.