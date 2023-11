Roma-Udinese 3-1



Silvestri 5,5: Incolpevole sui gol, ma appare poco reattivo.



Ferreira 6: Attento sui palloni alti, meno quando Pellegrini prova la giocata centrale. (79’ Kabasele 5: non entra con le idee giuste)



Bijol 5: Si addormenta sul gol di Mancini, ma non si deprime. Poi si ripete su Dybala.



Perez 5,5: Sembrava sul punto di cedere da un momento all’altro, lo fa alla fine.



Ebosele 5,5: Pure lui si accende nella ripresa diventando uno spauracchio per la difesa romanista. Ma è solo una illusione.



Samardzic 5,5: Inizialmente nervoso, anche perché riesce toccare pochi palloni. Nella ripresa sembra trovare più spazio di giocata prima di uscire. (69’ Lovric 5,5: cosa porta in più?)



Walace 6: Cerca di rianimare un centrocampo con poche idee nel primo tempo. Bravo anche a metterci il fisico.



Payero 6: Il cross giusto al momento giusto, e una presenza costanza in fase di ripartenza.



Zemura 5,5: Appare sempre l’uomo in più, quello che può ribaltare l’azione. Lo fa con poca voglia (83’ Kemura sv)



Thauvin 6,5: La prima apparizione arriva a inizio ripresa con un tiro da fuori. La seconda è vincente e porta al pari friulano. Perchè farlo uscire? (79’ Lucca 5,5: addormentato)



Success 5: Passa più tempo a litigare che a cercare la profondità. Resta ancora a secco. Per un attaccante non è il massimo della vita.



Cioffi 5,5: Diciamolo pure, senza l’errore difensivo della Roma avrebbe portato a casa una sconfitta evidente. Quel gol dà l’illusione, ma l’Udinese non è la stessa vista con Milan e Atalanta. Cambi poco convincenti