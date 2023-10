Silvestri 5,5 - Mai impegnato seriamente. Sul gol di Piccoli non è perfetto in uscita.



Perez 5,5 - Fatica a tenere Strefezza quando lo punta.



Bijol 5,5 - Insegue Krstovic e Piccoli per tutta la gara con pochi anticipi.



Kabasele 6 - Un fallo tattico su Krstovic a inizio partita e poi solita prestazione ordinata.



Ferreira 5 - Svogliato (per non usare altri termini). Ebosele (dal 46') 6,5 - Entra e cambia la gara. Decisivo nell'azione che ha portato al rigore.



Samardzic 5,5 - Poca qualità, forse serviva il suo tocco.



Walace 5 - Lento, macchinoso e quanti errori...



Pereyra 7 - Garra! Quello che mancava a questa Udinese. Payero (dal 76') 6 - Gli manca l'apporto tecnico ma come corsa c'è.



Kamara 6 - Il compitino, quello che poteva servire oggi. Zemura (dal 90') 5,5 - Entra tardi senza collegare il cervello.



Thauvin 7 - Un rigore che pesava tantissimo. Si prende la responsabilità e con freddezza spiazza Falcone.



Success 6 - Lotta, qualche errore ma perdonabile. Lucca (dal 76') s.v. - Riceve un pallone giocabile e basta.



All. Sottil 5,5 - Un'Udinese a due facce. Primo tempo improponibile con l'undici sbagliato in campo ma nella ripresa azzecca il cambio di Ebosele che spacca la partita. Non riesce a mantenere alta l'attenzione però dei suoi e arriva il gol che stende i friulani.