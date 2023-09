Silvestri 6 - Qualche errorino con i piedi ma almeno la porta è rimasta inviolata.



Perez 6 - Nessun pregio ma neanche nessun difetto.



Bijol 6 - Tiene bene Cheddira.



Kabasele 6 - Più attento del solito dietro.



Ferreira 6,5 - Graziato dal VAR nel primo tempo, l'errore lo sveglia. Spinge e si propone.



Samardzic 6 - Ci si aspetta sempre qualcosa da lui ma non può giocare da solo.



Walace 5 - Ha scollegato la testa dal match per tutti i 90 minuti.



Lovric 5,5 - Meno efficiente del solito sia in fase di costruzione che nelle conclusioni.



Kamara 6 - Si fa vedere molto, l'unico a rendersi pericoloso nel primo tempo.



Thauvin 6,5 - Impegna più volte Turati, gli manca solo il gol.



Lucca 6,5 - Si batte e quando servito bene mette in difficoltà la difesa del Frosinone.



Zemura 5,5 - La brutta copia del suo compagno di reparto Kamara.



Ebosele 6 - Qualche scatto dei suoi ma niente di più.



Success 6 - Viene spesso incontro a ricevere palla e la smista con ordine.



Quina s.v. - Non riesce a entrare in partita.



Semedo s.v. - Non riesce a entrare in partita.



All. Sottil 5,5 - Questa Udinese manca di atteggiamento, il marchio di fabbrica della scorsa stagione.