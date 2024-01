Udinese, le pagelle di CM: Walace e Payero i migliori

Udinese-Lazio 1-2

Okoye 5,5 - Vede la palla all'ultimo sul gol di Pellegrini ma è poco reattivo. Poteva aspettarselo. Anche sul secondo, si stende ma non si butta.



Ferreira 6 - Copre anche per Ebosele, il doppio lavoro lo affatica troppo.



Perez 6 - Non era facile, ma Castellanos poco pericoloso.



Kristensen 5 - Impreciso e insicuro in fase di impostazione. Thauvin (dall'82') 6 - Ci prova a mettere un po' di dinamismo ma da solo combina poco.



Ebosele 6 - Svogliato, atteggiamento da dimenticare nel primo tempo. Poi si trasforma e spacca la partita. Ehizibue (dal 74') 5,5 - Ha avuto tra i piedi l'occasione per pareggiare il match.



Lovric 6 - Sempre più a suo agio come mezzala destra. Suo il traversone per il gol di Walace. Davis (dall'82') 6,5 - Ecco perché l'Udinese lo ha aspettato.



Walace 7 - Joga bonito Walace. Tacco decisivo. Peccato serve a poco.



Payero 6,5 - Mette i polmoni anche dei compagni più pigri.



Masina 5,5 - Prima volta largo a sinistra, esperimento fallito. Kamara (dal 46') 5 - Sbaglia l'approccio e in difesa lascia spesso libero Felipe Anderson.



Pereyra 6 - Meno Tucu del solito ma è vero che è stato servito veramente poco.



Lucca 6 - Spesso solo, lotta e tanto. Success (dal 67') 6 - Solito lavoro spalle alla porta, conclude male ma con Davis fa girare l'attacco bianconero.



All. Cioffi 6 - Lazio spesso in difficoltà, c'è la recrimina del primo tempo totalmente da dimenticare però.