bravo in apertura a opporsi alla conclusione di Vlasic, si fa poi beffare nel finale dal cross errato di Ilic che permette al Torino di trovare il pareggio. Ma nell’occasione il portiere dell’Udinese poteva certamente fare di più.arricchisce la buona partita in fase difensiva con il perfetto cross per Zarraga in occasione del gol che permette all’Udinese di passare in vantaggio. Un premio alla sua bella prova.comanda con ordine ed esperienza la difesa dell’Udinese e riesce a tenere bene a bada un cliente scomodo come Zapata che dentro l’area non riesce praticamente mai a toccare il pallone.: la difesa dell’Udinese regge bene ed buona anche la prova di Kristensen, che contribuisce ad alzare il muro davanti all’area di rigore.ringhia su Lazaro per tutta la partita non concedo mai spazio all’austriaco per ragionare quando ha la palla tra i piedi. Buona la sua prestazione, sopratutto in fase difensiva.(Dal 33’ s.t.prestazione sufficiente da parte di Samardzic che questo pomeriggio non riesce praticamente mai a entrare veramente in partita. Non a caso Cioffi nel secondo tempo lo richiama in panchina.(Dal 26’ s.t.entra e si inventa un colpo di tacco fantastico che permette all’Udinese di passare in vantaggio): in mezzo al campo è una vera e propria diga. Sbarra la strada già volte agli avversari interrompendo diverse azioni del Torino.si fa apprezzare per il buon lavoro che compie in fase di non possesso ma è bravo anche quando è l’Udinese ad avere il pallone ed è uno di quelli che prova maggiormente a inventare qualcosa.(Dal 45’ s.t.: così come Ebosele sulla corsia opposta, anche Kamara è impegnato più che altro nella fase difensiva. Vince il duello contro Soppy e riesce praticamente ad annullare l’esterno del Torino.(Dal 26’ s.t.entra bene in partita): l’Udinese si vede poco in fase offensiva e neppure l’argentino riesce a inventare qualcosa di pericoloso finendo per perdersi tra le maglie dei centrocampisti avversari.il Torino non ha creduto in lui e lo ha scartato quando era in Primavera, oggi il centravanti aveva l’occasione di prendersi la propria rivincita ma non l’ha sfruttata. Troppo lento e macchinoso nelle poche volte che ha il pallone tra i piedi.(Dal 33’: per come si era messa la partita non può che esserci rammarico per il pareggio finale. Ma l’Udinese per tutti i novanta minuti fa davvero poco e si ritrova in vantaggio dopo la prima vera azione della partita.