Udinese-Lecce (lunedì 23 ottobre con inizio alle ore 18.30 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la nona giornata di campionato in Serie A dopo la seconda sosta stagionale per le nazionali.



LE ULTIME - Sottil deve ancora fare a meno degli infortunati Ebosse, Ehizibue, Brenner e Deulofeu. Dall'altra parte D'Aversa non può contare su Blin e Dermaku.



PROBABILI FORMAZIONI



UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Lovric, Pereyra, Kamara; Lucca, Thauvin. All. Sottil.



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda. All. D'Aversa.