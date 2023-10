Un rigore di Florian Thauvin non basta all'Udinese per conquistare la prima vittoria in questo campionato, i bianconeri pareggiano 1-1 in casa contro il Lecce nel posticipo della nona giornata di Serie A e sono terzultimi in classifica, sorpassati dall'Empoli corsaro a Firenze. La squadra di Sottil attacca più degli avversari anche se grandi occasioni non ce ne sono, né da una parte né dall'altra; dopo un primo tempo senza emozioni, la svolta arriva all'inizio della ripresa quando Gendrey atterra Pereyra in area giallorossa. Fallo netto, l'arbitro indica il rigore e Thauvin spiazza Falcone con un rigore perfetto: pallone da una parte e portiere dall'altra.



IL PAREGGIO - D'Aversa la riprende con i cambi. A poco più di un quarto d'ora dalla fine toglie Strefezza - sfiora il gol nei minuti iniziali, poi si spegne un po' - e Krstovic oggi non in giornata; al loro posto entrano Sansone e Piccoli che confezionano la rete del pareggio. A sette minuti dal novantesimo l'ex Bologna crossa dalla destra, traversone teso e preciso che Piccoli raccoglie in spaccata e mette alle spalle di Silvestri segnando il primo gol in giallorosso. 1-1 finale, secondo pareggio consecutivo per il Lecce e la panchina di Sottil che continua a rimanere in bilico: si vocifera di un possibile ritorno di Cioffi all'Udinese.