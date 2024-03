Udinese, l'ombra di Grosso sulla panchina di Cioffi

L'Udinese conferma il tecnico Gabriele Cioffi in panchina dopo l'ultima sconfitta in casa per 2-0 contro il Torino. A 9 giornate dalla fine del campionato di Serie A la squadra bianconera ha 3 punti di vantaggio sulla zona retrocessione e, dopo la sosta per le nazionali, giocherà uno scontro diretto per la salvezza sul campo del Sassuolo lunedì 1° aprile nel pomeriggio di Pasquetta.



In vista della prossima stagione il club friulano pensa all'allenatore Fabio Grosso, reduce dall'esonero al Lione in Francia: "Voglio rientrare e trovare un progetto, mi piace lavorare così e spero di riuscirci".