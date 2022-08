Sandi Lovric, centrocampista dell'Udinese, al termine del pareggio 0-0 contro la Salernitana ha commentato così ai microfoni di Dazn: "Il secondo tempo in dieci è stato difficile, abbiamo sofferto ma abbiamo dimostrato la mentalità giusta avendo anche delle occasioni. Giusto il pareggio. Sto bene, potevo aiutare la squadra a difendere il risultato".



SULL'UOMO IN MENO - " Un punto di buon valore, non è facile in dieci per un tempo ed è un buon punto. Peccato per qualche occasione dove potevamo anche vincere".