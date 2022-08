Il nuovo centrocampista dell'Udinese Sandi Lovric ha parlato ai canali ufficiali del club friulano:



"Cerco di essere sempre sereno: è il mio stile di vita. Sono soddisfatto della mia prestazione con la Salernitana. Dal primo giorno do sempre il 100% che sia sul campo ma anche con un sorriso. Devo essere sempre pronto per la squadra sia che inizi sia che subentri, è importante anche per la fiducia del mister”.



SA L'ITALIANO - “Ho avuto la fortuna di giocare tre anni a Lugano dove di parla italiano. Per questo l’ho imparato, avevo studiato la lingua da ragazzo a scuola”.



MODELLO - “Mi ispiro a Luka Modric, è incredibile come calciatore e come persona. Con il lavoro ha sempre ottenuto grandi risultati, ha sempre parlato poco e dimostrato sul campo”.