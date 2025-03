Udinese, Lovric raggiunge le 100 presenze: "Orgoglioso di questi colori"

Getty Images

Leadership e personalità,è uno dei giocatori insostituibili nell'Udinese di Runjaic. E anche gli allenatori precedenti non ne volevano fare a meno: se era a disposizione, giocava (quasi) sempre.- terzo anno all'Udinese -che nella partita di ieri contro il Verona ha raggiunto le 100 presenze con la maglia bianconera. La squadra ha perso 0-1 al Bluenergy Stadium, ma per il centrocampista sloveno è stata una partita speciale che non dimenticherà mai.- E dopo la gara ha voluto condividere questo traguardo sui social mandando un messaggio a tutti i tifosi dell'Udinese: "Cari tifosi bianconeri. Voglio ringraziare la società per avermi dato l’opportunità di arrivare a questo traguardo e, soprattutto, voglio ringraziare voi tifosi per il vostro sostegno in ogni partita, che sei stata in casa che in trasferta. Siete davvero qualcosa di unico perché riuscite sempre a trasmetterci un’amore incondizionato".

"Indossare questi colori è un onore e continuerò a dare sempre il massimo per questa squadra., ma il calcio è così. Ora pensiamo già alla prossima partita, con ancora più determinazione. Sempre forza Udinese!".