Udinese, Lovric sempre più leader di Runjaic: a gennaio rifiutate due proposte

Getty Images

Sandi Lovric è uno dei perni, dei leader dell'Udinese di Kosta Runjaic. Il centrocampista sloveno, arrivato ormai alla terza stagione in bianconero, è sempre più calato dentro la realtà friulana. Sta bene a Udine e non ha intenzione di muoversi, tanto che a gennaio avrebbe rifiutato anche delle offerte.

RESTO QUI - Sul centrocampista classe 1998 a gennaio c'erano il Galataaray e il Bournemouth, che, però, hanno ricevuto un no secco da parte di Lovric. La sua intenzione è di restare ancora all'Udinese, con cui ha un contratto fino al 30 giugno 2027, e dove ha trovato in Runjaic un tecnico in grado di valorizzarlo: per lui quest'anno 23 presenze in campionato e due gol.