Lorenzo Lucca si racconta tra passato, presente e futuro. L'attaccante dell'Udinese ha dichiarato alla radio della Lega Serie A: "Il mio primo gol è stato il coronamento di un sogno che avevo da bambino, un altro sogno è la convocazione in Nazionale. L'esperienza all'Ajax mi ha aiutato tantissimo a migliorare".



"Ibrahimovic è sempre stato il mio idolo. Non sono paragonabile a Giroud, è uno degli attaccanti più forti d'Europa e fa ancora la differenza nel Milan. In tanti mi dicono che assomiglio a Peter Crouch, non è il mio tipo di giocatore ideale anche se è stato fortissimo. Mi ritengo diverso da lui come stile di gioco".