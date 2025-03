Udinese, Lucca litiga ancora sul rigore: stavolta per difendere Thauvin

Nell'anticipo di settimana scorsa a Lecce, l'attaccante italiano dell'Udinese aveva battibeccato con i suoi compagni di squadra, che gli chiedevano di lasciare il pallone al rigorista designato Florian Thauvin. Lucca non ha ascoltato nessuno e ha calciato il rigore, segnando il gol della vittoria. Subito dopo è stato sostituito per punizione dall'allenatore Kosta Runjaic.Prima della partita in casa contro il Parma, il dirigente bianconero Gokhan Inler ha chiuso definitivamente il caso, dichiarando: "Lucca ha chiesto scusa ed è stato perdonato".

Poi il destino ha voluto che l'arbitro fischiasse un altro calcio di rigore a favore dell'Udinese. Scherzo del destino,al 38'. La perfetta chiusura di un cerchio.