Udinese, Lucca riconosce l'errore e cita Lucio Corsi: "Volevo essere un duro, però da solo non sono nessuno"

Getty Images

Secondo quanto appreso dall’ANSA, la questione legata al caso calcio di rigore sarà affrontata in settimana dalla, evitando ogni altro tipo di sanzione punitiva.In settimana ci sarà una riunione per comprendere che provvedimento adottare, ma. In ogni caso, l'ultima parola spetterà proprio al tecnico tedesco.

Nel mentre, sul proprio profilo ufficiale Instagram, il centravanti italiano ha citato il cantante Lucio Corsi, 2° classificato all'ultimo Festival di Sanremo, scrivendo: