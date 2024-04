Okoye 6: cerca di fare gli straordinari per tener a galla i suoi. Non colpevole sul colpo finale di Coppola.Perez 6,5: riesce a far bene entrambe le fasi, anche se nel secondo tempo deve arretrare molto per aiutare i propri compagni.Bijol 5,5: una gara positiva, sporcata dall'errore finale che vale il gol di Coppola, completamente dimenticato dal difensore.Kristensen 5,5: bene nella prima parte della gara, ma va in confusione nella ripresa, quando il ritmo degli avversari si fa più veloce.Ehizibue 5: troppo disattento e poco presente nell'azione.(dal 36' s.t. Ferreira: s.v.)

Samardzic 6,5: sicuramente il migliore in campo per i suoi. Dimostra carattere e cerca di tener alta la squadra.Walace 6: alti e bassi in una gara senza infamia e senza lode. Nella ripresa si ritrova poco supportato dai compagni.Payero 5,5: tenta alcune conclusioni da fuori, ma troppo imprecise. In attacco troppo poco.Kamara 5,5: corre molto ma alla fine non incide come dovrebbe. In area di rigore avversaria gli manca la giocata finale.Pereyra 6,5: gioca molto sul filo del fuorigioco. Le sue ripartenze sono quasi sempre molto pericolose e solo un offside gli nega la rete.Lucca 5: almeno due o tre gol completamente mangiati dall'attaccante. Davvero troppa imprecisione.

(dal 47' s.t. Success: s.v.)All.: Cioffi 5,5: Udinese che gioca almeno per un tempo, poi si rivede in molti errori. Cambi forse troppo tardivi.