Così l'Udinese ha aggiornato sulle condizioni della squadra dopo l'alleanemtno odierno: "Lavoro pomeridiano per i ragazzi di mister Gotti in vista della trasferta di Genova contro la Samp. Rientrati regolarmente in gruppo tutti i nazionali ad eccezione di Fofana, arrivato a Udine in giornata. In gruppo per la prima parte della seduta anche Ignacio Pussetto che poi, insieme a Rodrigo Becao ha proseguito il suo lavoro individuale. La squadra, dopo una seduta video, è arrivata sui campi del Bruseschi per completare le fasi di attivazione. A seguire lavoro tecnico - tattico sul possesso palla e partitelle a tema a campo ridotto. Domani il gruppo si ritroverà per allenarsi alle ore 11,30".