È stato a lungo un obiettivo di mercato del Genoa nell'ultima sessione estiva. Alla fine però Rolando Mandragora ha preferito accettare la corte dell'Udinese sbarcando in Friuli in prestito dalla Juventus. Ma per il centrocampista capitano dell'under 21 azzurra incontrare il Grifone non è mai un evento banale: "Decisamente non è una partita come tutte le altre - ha spiegato il mediano campano alla Gazzetta dello Sport - al Genoa sono diventato un giocatore professionista, torno lì sempre con grande piacere. Ma ora sono un giocatore dell'Udinese e devo pensare a fare il bene per il mio club".



Inevitabile per lui, ogni volta che Incrocia le maglie rossoblù del club più antico d'Italia, ritornare con la mente a quel 29 ottobre del 2014 quando fece il suo debutto in Serie A contro la Juventus, sua futura squadra: "Se Gasperini mi avesse chiesto di attaccarmi alle caviglie di qualche giocatore della Juve lo avrei fatto. Il mister mi rassicuro molto prima della gara i compagni mi diede una grande mano, ero emozionato. Non smetterò mai di ringraziare Gasperini, io ebbi una grande fortuna, lui un gran coraggio".