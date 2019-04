Rolando Mandragora, centrocampista dell'Udinese, con la Juventus che ha un diritto di recompra, parla a Gianlucadimarzio.com: "Le partitelle per le strade del mio quartiere sono il primo ricordo che ho legato al pallone, poi ho iniziato a seguire papà e zio sui campi di calcio e la strada è stata senza ritorno. Italia? Vestire la maglia del proprio Paese è un onore, un sogno che appartiene a chiunque giochi a calcio. Alla mia prima convocazione in Nazionale maggiore non ci credevo: ero a Crotone e ho letto il mio nome tra i convocati di Mancini tramite social…".



SU GASPERINI - "Il suo segreto è il lavoro continuo e costante, si concentra sull’aspetto atletico ed è per questo che ha fatto bene col Genoa e ha portato l’Atalanta a livelli incredibili".