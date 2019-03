Rolando Mandragora, centrocampista dell'Udinese, parla a Il Mattino in vista della sfida contro il Napoli: "Sono giovane e devo migliorare tanto ancora. Ma lavoro tutti i giorni con la massima concentrazione per diventare un professionista di primo livello. Siamo nel momento chiave del campionato. La concentrazione e la determinazione faranno la differenza nelle prossime partite. Ma ce la faremo per la salvezza. Napoli? Sono sempre stato appassionato di calcio. Ovvio che crescendo a Napoli seguivo da vicino gli azzurri. Scampia? Nessuna strana reazione. A chi qualche volta mi domanda del mio quartiere, rispondo che pur nelle sue complessità è un posto bello da vivere e che porto nel mio cuore".